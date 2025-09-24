Programa especial de 'Por Fin' desde El Provencio, en Cuenca

Jaime Cantizano se desplaza este miércoles 1 de octubre junto a su equipo de 'Por Fin' hasta El Provencio (Cuenca) para abrir una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia, que organizan Atresmedia Radio y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha.

El programa se emitirá en directo desde las instalaciones de Bodegas Campos Reales, que celebran este año sus bodas de platino con motivo de su 75 aniversario.

Desde allí conoceremos la historia de esta emblemática bodega de la Mancha conquense y de su vino más famoso, Canforrales. Todo ello de la mano del presidente de Bodegas Campos Reales y máximo responsable de la DO La Mancha, Carlos David Bonilla.

Otro de los protagonistas que pasará por el programa será el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, con quien analizaremos la importancia de la vendimia y la agricultura en la región.

Escucha este miércoles 'Por Fin' a partir de las 15:00 en Onda Cero, nuestra web y nuestra app. Con el patrocinio de la Junta de Comunidades y la Diputación de Ciudad Real.