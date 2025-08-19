Todas las rareces que están apareciendo en el Mar Mediterráneo

Cada martes a partir de las 16h llega la sección ‘Por fin te enteras’ para hablar de todo tipo de teorías y descubrimientos como el gusano de fuego o el pez de león.

El cambio climático es algo que nos afecta a todos directa o indirectamente, en épocas como esta el calor es desproporcionadamente alto, y se baten récords de temperatura año tras año.

Por supuesto esto también afecta al mar, y es que su temperatura media cada vez es más elevada, en el Mediterráneo se han llegado a registrar 27ºC en el mes de junio, la más alta jamás vista.

Esta subida está provocando que aparezcan especies que no son propias de este mar. El biólogo, Juan José Vergara, nos va a explicar a qué se debe esto.