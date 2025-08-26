Javier Sierra presenta un nuevo libro el Plan Maestro y su misterioso origen

Desde niño, el escritor Javier Sierra aprendió a mirar más allá de lo visible: “Distinguía caras en las nubes y aprendí muchas cosas a través de esas ensoñaciones”, convencido de que aquella curiosidad temprana le abrió la puerta a una manera distinta de comprender el arte.

Durante su infancia, llevó a su entorno a visitar cuevas rupestres donde, entre sombras y tinieblas, enseñaba que también allí había pinturas ocultas y sutiles. Esa mirada distinta, entre lo real y lo fantástico, es la que ha querido incorporar a su nuevo Plan maestro literario, que conecta historia y percepción.

Una de sus vivencias más determinantes se produjo en el Museo del Prado. Sierra evoca cómo, refugiado entre sus cuadros, un día un anciano se acercó a él para mostrarle que cada lienzo podía leerse “como si fuera un libro”: “Me quedé tan boquiabierto con lo que aprendí que no le pedí ni su teléfono”, lamenta.

Ese hombre anónimo nunca volvió a cruzarse en su camino, pese a que Sierra regresó muchas veces al museo en su búsqueda. Con el tiempo, lo acabó transformando en personaje literario: el Maestro del Prado, una figura que da título y sentido a uno de sus libros más exitosos.

Ahora, el escritor retoma aquella búsqueda y la reinterpreta en una nueva obra, donde vuelve a mezclar historia, misterio y reflexión personal: “En este nuevo libro lo que hago es seguir buscándolo”.