Pilar Astier-Peña: "Mi trabajo de cada día en el centro de salud da sentido a todo lo demás"

Desde la consulta de un centro de salud en Zaragoza hasta la presidencia mundial de la medicina de familia, la doctora Pilar Astier-Peña representa una transición entre lo local y lo global.

Lleva más de veinte años dedicada a la mejora de la calidad, la seguridad del paciente y la medicina de familia tanto en entornos urbanos como rurales, y todo su empeño por mejorar el sistema ha sido reconocido a nivel internacional: en septiembre de 2025 fue elegida presidenta electa de la WONCA (la organización mundial de médicos de familia).

La elección de Astier Peña ha marcado un hito histórico: es la primera mujer española en presidir esta institución global, lo que no solo visibiliza el papel de la medicina de familia española, sino que reafirma el liderazgo femenino en la profesión médica.

Hoy está en 'PorFin' hablando sobre la medicina de familia y las transformaciones que estamos intentando conseguir a nivel de los sistemas sanitarios aquí y en el mundo.

Una labor, como médico de familia y como presidenta de la institución global, que compagina con naturalidad: "Haciendo una buena gestión del tiempo, eso desde luego, y poniendo mucha ilusión. Yo creo que eso es lo que nos mueve fundamentalmente: mi trabajo de cada día. Es lo que da base a todo lo que hago, el contacto directo con los pacientes en la consulta del Centro de Salud da sentido a todo lo demás. Ser profesora asociada lo hago al tiempo que estoy en consulta, puesto que tengo a estudiantes de medicina de 5.º y 6.º de grado en consulta. Y después el pertenecer a una sociedad científica siempre nos da un plus, el atractivo de promocionar la investigación para generar evidencias que respalden que lo que hacemos cada día tiene beneficios para la salud de las personas y de las comunidades".

Pero también hemos hablado con ella de la incursión de las nuevas tecnologías, como la IA, en el cara a cara con el médico: "El cara a cara siempre tiene que ser cara a cara. Es decir, la consulta presencial no tiene sustitución. Es verdad que la inteligencia artificial va a venir para apoyar a que ese cara a cara pues tenga más tiempo dedicado a la escucha, a la empatía, a la exploración y a concretar un poco las vivencias del paciente"

Respecto a su proyecto como presidenta electa de la Organización Mundial de Médicos de Familia, comenta: "Hay que tener en cuenta que esta es una organización a nivel mundial, así que el objetivo va a ser el reforzar el trabajo en equipos multidisciplinares de médicos de familia con otras profesiones sanitarias en atención primaria, con especial dedicación a zonas rurales y remotas, puesto que hay países con menos recursos y sistemas de atención primaria menos desarrollados y por tanto, vamos a fortalecer el desarrollo de estos sistemas de cobertura sanitaria universal."