Pablo Puyol: "Lo que hemos hecho es muy complicado y ha costado mucho trabajo, pero estoy muy orgulloso"

Los seres humanos parece que sentimos una especie de fascinación por lo inexplicable. Por aquello que se escapa a la razón, a nuestro entendimiento. Esa ilusión que nos hace dudar y que juega con nuestra percepción y nuestros sentidos.

Hablo de ese mundo en el que lo real y lo imaginario se entrelazan. Y si hay una persona, una figura, que desafió las leyes de la física, la lógica y que se convirtió en todo un pionero en el arte del ilusionismo fue Harry Houdini.

El escapista húngaro cuestionó los límites de la magia con trucos imposibles que generaron toda una revolución a principios del siglo veinte.

Este 2025 se cumplen noventa y nueve años de su muerte. La causa oficial fue una peritonitis, pero las leyendas y los rumores sobre lo que realmente ocurrió siempre le han rodeado.

Esa última función, esa última noche… ahora se puede vivir en primera persona en el Teatro Calderón de Madrid.

Sobre el escenario, Pablo Puyol es el encargado en este musical de dar vida a Houdini, cuyo legado está marcado por el riesgo, las incógnitas y por la obsesión de demostrar al público que no hay truco imposible.

Todo un reto para uno de los actores más versátiles de nuestro país, le hemos visto sobre las tablas en multitud de obras y musicales, en cine, en series icónicas de la televisión… Pero creo que es la primera vez que le toca desaparecer del escenario y enfrentarse a los misterios de la magia…

Hoy ha estado en 'PorFin' para hablarnos del viaje que ha supuesto un reto como este: "Está siendo una experiencia que creo que no olvidaré jamás. Creo que es el reto más difícil y complicado al que me he enfrentado en mi carrera. No es un musical al uso. No es un espectáculo de magia. No es sólo una obra de teatro. No es sólo meterte dentro de la piel de un personaje. Engloba tantísimas cosas que la unión de todo eso, más el esfuerzo físico que supone tener que hacer muchos de los trucos... La verdad que ha sido ha sido un viaje muy complicado, pero estoy muy orgulloso."

Sobre cómo se enfrentó al hecho de saber que los trucos son eso: Trucos. Y cómo transmitir esa verdad al espectador, dice: "Me he tenido que hacer un poco mago durante el proceso de ensayos. Y claro, la gente que hace magia, a la cual yo respeto muchísimo porque me parece que son grandísimos profesionales y artistas, es gente que se dedica a esto durante muchísimos años, muchísimos años de práctica y claro, querer emularlos y encima no a ellos, sino encima al más grande de todos los tiempos ya era una tarea brutal. Y aunque obviamente está dramatizado y está dentro de un musical, de una obra de teatro, hay que hacer ciertas cosas. Hay muchos trucos que son reales, que suceden encima del escenario y que hay que hacerlos igual de bien que los hace un mago profesional, porque si no, no salen."

Por último, dedicó unas palabras a Houdini: "Justo antes de la aparición de las grandes estrellas del cine era la persona más conocida del mundo. Todo el mundo quería verlo y sobre todo, dio una nueva dimensión a la magia o la magia. Hasta entonces estaba encerrada en circos: era como una cosa, como de tercera. Y él fue el que consiguió llevarlo al teatro, dignificarlo y hacer lo que lo que es hoy en día: Que la magia sea un arte más que que la gente disfruta dentro de un teatro o en grandes espacios se lo debemos a él, a su obsesión por ser el mejor, a su obsesión por conseguir siempre el máximo y por entregarle al público cosas que hasta entonces no se habían visto y que parecían imposibles."