Onda Retro Radio

¿Recuerdas al oso panda Chu - Lin? ¿Y a Copito de Nieve?

De la mano del divulgador científico, Mario Viciosa, nos preguntamos sobre el pasado

Todos los jueves desde las 16:30h. con Mario Viciosa vamos a encender este transistor cuántico para responder a preguntas que se quedaron atrapadas en el pasado.

Las preguntas que nos hacíamos en un tiempo en que internet no existía.

Porque:

  • ¿Cómo era el mundo antes de Google?
  • ¿Acaso no se nos ha olvidado ya cómo sobrevivíamos a esas preguntas que no se podían responder al instante?
  • Y, sobre todo, ¿Qué tiene que ver esta sintonía que todo esto?

¿Qué duda se le quedó ahí flotando en el pasado? ¿Qué cosas nunca terminaron de contarle bien? ¿Qué creencia se quedó en su mente a medio camino entre la leyenda urbana y la realidad? ¿Qué recuerdo quiere usted descongelar? Y aún digo más… a esta hora seguro que habrá alguna familia con la radio puesta en el coche, volviendo del cole, y hay un peque o no tan peque escuchando, que tendrá un montón de preguntas en plan “cómo os las apañabais antes para… yo qué sé, quedar en un sitio si no teníais WhatsApp”. O cómo carajo se conducía sin navegadores.

Y ya te digo que no me resulta ya fácil responder a eso.

Todas estas dudas las responde Mario Viciosa en ‘Onda Retro Radio’ cada jueves.

