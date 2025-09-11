¿Sigues escribiendo a mano? ¿O eres de los que no usan un bolígrafo desde hace años?

Todos los jueves desde las 16:30h. con Mario Viciosa vamos a encender este transistor cuántico para responder a preguntas que se quedaron atrapadas en el pasado. Las preguntas que nos hacíamos en un tiempo en que internet no existía.
Porque:
- ¿Cómo era el mundo antes de Google?
- ¿Acaso no se nos ha olvidado ya cómo sobrevivíamos a esas preguntas que no se podían responder al instante?
- Y, sobre todo, ¿Qué tiene que ver esta sintonía que todo esto?
- ¿Qué duda se le quedó ahí flotando en el pasado?
- ¿Qué cosas nunca terminaron de contarle bien?
- ¿Qué creencia se quedó en su mente a medio camino entre la leyenda urbana y la realidad?
- ¿Qué recuerdo quiere usted descongelar?
Todas estas dudas las responde Mario Viciosa en ‘Onda Retro Radio’ cada jueves.