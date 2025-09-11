Onda Retro Radio

¿Sigues escribiendo a mano? ¿O eres de los que no usan un bolígrafo desde hace años?

De la mano del divulgador científico, Mario Viciosa, nos preguntamos sobre el pasado

Todos los jueves desde las 16:30h. con Mario Viciosa vamos a encender este transistor cuántico para responder a preguntas que se quedaron atrapadas en el pasado. Las preguntas que nos hacíamos en un tiempo en que internet no existía.

Porque:

  • ¿Cómo era el mundo antes de Google?
  • ¿Acaso no se nos ha olvidado ya cómo sobrevivíamos a esas preguntas que no se podían responder al instante?
  • Y, sobre todo, ¿Qué tiene que ver esta sintonía que todo esto?
  • ¿Qué duda se le quedó ahí flotando en el pasado?
  • ¿Qué cosas nunca terminaron de contarle bien?
  • ¿Qué creencia se quedó en su mente a medio camino entre la leyenda urbana y la realidad?
  • ¿Qué recuerdo quiere usted descongelar?
Y aún digo más… a esta hora seguro que habrá alguna familia con la radio puesta en el coche, volviendo del cole, y hay un peque o no tan peque escuchando, que tendrá un montón de preguntas en plan “cómo os las apañabais antes para… yo qué sé, quedar en un sitio si no teníais WhatsApp”. O cómo carajo se conducía sin navegadores. Y ya te digo que no me resulta ya fácil responder a eso.

Todas estas dudas las responde Mario Viciosa en ‘Onda Retro Radio’ cada jueves.

