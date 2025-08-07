"Marilyn podía soltar una bomba": la carta final que revela su obsesión romántica

Aitana Palomar, periodista especializada en historia y autora de una serie de artículos para National Geographic, y Frederic Cabanas, artista y dueño del museo dedicado a la actriz ubicado en la Fundación Cabanas analizan la vida de Marilyn Monroe:

“Para mi el origen es su papel como actriz pero lo más interesante es como se ha ido reconstruyendo su figura y lo profundo que es ya el personaje”, cuenta la periodista sobre la leyenda que ha dejado la actriz.

"Para mi era una mujer de gran personalidad y en sus textos se ve una gran mujer con miedos inseguridades y muy profunda en contraste con lo que se ha contado de ella"

“No hemos dejado nunca de pensar y hablar de ella. Desde que falleció es como si fuera ayer. Cada día que pasa sigue siendo noticia”, asegura el mayor estudioso de la vida de Marilyn Monroe de Europa.

Frederic Cabanas escribió una obra sobre su obsesión con el expresidente de EEUU: "La semana antes de morir ella escribe unas palabras. Mi penúltima obra que es la carta secreta de Marilyn Monroe. Sus últimos pensamientos son contándole a puño y letra su obsesión con el presidente Kennedy. En cualquier momento podría soltar una bomba porque sabía cosas que eran muy privadas".

