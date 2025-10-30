Miguel Ríos: "Esto me mantiene en forma, me obliga a cuidarme, a tener ilusión por levantarme"

“Nací el miércoles 7 de junio de 1944, el día después del Desembarco de Normandía”. Un tipo que comienza así su autobiografía es alguien predestinado a hacer algo grande en la vida. En su caso: en la música. Esa que empezó a escuchar cuando a su padre le tocó en una tómbola un “magnífico y aparatoso gramófono de trompeta”. Pero no fue hasta la adolescencia, cuando pasó de la barra del bar a empleado en la sección de discos de unos almacenes, cuando la música cambió su vida. La música de Elvis.

No era de Misisipi, como el rey del rock, sino de Granada, pero quería la corona del género en nuestro país. Se presentó al concurso ‘Cenicienta 60’ de Radio Granada con un tema de Paul Anka, y ganó. Entonces se fue a Madrid, con 16 años, pero por aquella época lo que arrasaba no era el rock, sino el twist, así que cuando España le conoció lo hizo con el nombre de ‘Mike Ríos, el rey del twist’

¿Les suena? ¿Saben ya de quién estamos hablando? Una pista: Ha sido número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, ha vendido millones de copias, llenado estadios, plazas y auditorios, ha actuado en películas, y, como buen pionero del rock, se ha ‘retirado’ de los escenarios hasta en 3 ocasiones. Aunque, afortunadamente, se lo ha pensado mejor y ha vuelto. ¿Saben ya de quién les hablo?

Sí, es Miguel Ríos, el pionero del rock and roll en España, que ahora vuelve a los escenarios con ‘El último vals’, una gira por los mejores teatros nacionales que ha arrancado este octubre y donde está presentando su nuevo disco, llamado también ‘El último vals’.

Miguel Ríos, ha comentado que aún le queda fuerza para rato, y que además, seguir adelante es lo que le da fuerzas: "Esto me mantiene en forma, me obliga a cuidarme, a tener ilusión por levantarme".

Además, ha confesado que: "Escribir canciones es contar tu vida, es escribir sobre lo que te importa o lo que te ha importado antes, lo que se ha quedado en tu memoria".