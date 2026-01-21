Miguel Ángel Segarra: "Cuando se limpian pruebas, o hay cosas que se escapan de la técnica y el ojo humano, estos perros son capaces de resolver crímenes y situaciones"

Hoy se conmemora el Día Mundial del Perro de Trabajo.

Una fecha que pone en valor la labor silenciosa, constante y esencial que miles de perros realizan al servicio de la sociedad.

Una efeméride que cobra especial relevancia tras la situación de emergencia vivida en los últimos días donde han vuelto a demostrar que son absolutamente imprescindibles.

Ellos son las Unidades Cinológicas, binomios formados por agentes y perros especialmente entrenados para intervenir en contextos de alto riesgo, búsqueda de personas, detección de sustancias y apoyo en catástrofes.

Para conocer de primera mano cómo se prepara y actúa una de estas unidades, hablamos con el Sargento Miguel Segarra, de la Unidad Cinológica Central y jefe del Grupo de Recuperación de Cadáveres en grandes áreas y sumergidos de la Guardia civil.

Miguel nos cuenta cuantos perros se encuentran en la zona del accidente: "Además de Junco y Enzo, que son nuestros perros de restos biológicos específicamente, también tenemos otros dos perros de mi propio equipo, del equipo de recuperación de cadáveres que son Arsa y Cleo. Han ido cuatro compañeros en total con cuatro perros para tratar de recuperar al máximo los restos de las personas que hayan fallecido y procurar realizar las operaciones junto con el resto de equipos allí de una mejor forma posible, de la manera más respetuosa y tratando de encontrar el mayor número de víctimas."

Una unidad que cuenta con perros especializados para distintos trabajos: "Ahora mismo los que están allí cuando se trata de una persona fallecida son perros de detección de olores. Lo que están oliendo son dos sustancias principalmente, que son unas aminas que produce el cuerpo cuando se descompone. Y esto es muy específico de los cuerpos humanos y se diferencia de cualquier otro tipo. Luego, si hablamos de búsqueda de personas que están vivas y que están perdidas, por ejemplo, una persona con alguna enfermedad que no sabe dónde está, que está desorientada y se ha perdido en el monte. También tenemos perros que en este caso sí que lo que se fijan es en el movimiento de las personas y se encuentra en una posición extraña o similar."

Un trabajo de campo que se organiza de la siguiente forma: "Esta mañana estaba hablando con un compañero sobre la dificultad que se estaba presentando en este supuesto, porque se trataba de un escenario especialmente caótico y además muy peligroso tanto para los guías como para los canes. Porque, a diferencia por ejemplo, de un derrumbamiento de un edificio en el cual tenemos otro tipo de sustancias a las que se puede apoyar, como puede ser el cemento o el ladrillo, que estamos mucho más acostumbrados a trabajar con ellas. Sin embargo, en el caso de un accidente, como es en este caso de trenes, se producen una serie de puntas cortantes, principalmente producto de la ruptura de los metales que componen los trenes. Además de esto, tienen un montón de cristales y demás. Entonces ha sido especialmente complejo para asegurar sobre todo la vida y la salud tanto de los animales como como de los guías que se encuentran con ellos."

Y por supuesto, el descanso necesario de estos animales, que es fundamental para que desarrollen su actividad correctamente: "Lo que practicamos y entrenamos con nuestros perros es adaptar su búsqueda y su capacidad a diferentes situaciones, pero todos tienen que tener su descanso olfativo y físico"