Laura Vilar: "Mi vida fue muy dura, me llamaron incluso del servicio militar porque yo todavía no tenía documentación de mujer"

'SIEMPREVIVAS' es un documental realizado por Mar López, que nos traslada al Raval, a sus calles, a su ambiente, pero también a la casa de Laura Vidal, el hilo conductor de este documental. "Quería contar la historia de estas mujeres y que ella tuvieran un altavoz. Es importante que se escuche lo que ellas tienen que decir, quería romper prejuicios", ha explicado la directora.

La protagonista de este documental es Lucia Vidal una mujer trans de 65 años que quiere volver al trabajo sexual después de veinte años retirada, para ello necesita y cuenta con el apoyo de sus amigas. "Mi vida fue muy dura, me llamaron incluso del servicio militar porque yo todavía no tenía documentación de mujer. Tuve que presentarme. Lo que yo pasé en aquella época no tiene nada que ver con lo de antes", ha manifestado Laura.

Si una personas es autentica y está arraigada en su situación triunfa en la vida

Cuando la madre de Laura enfermó ella decidió dejar el trabajo. "Yo el último trabajo que tuve fue en el club París, tenía una dueña excepcional. Cuando mi madre enfermó yo decidí plegar. Todos mis recursos monetarios también se fueron. Cuando fallece no tenía nada", ha indicado Vidal.

Con el apoyo de Marga, Vicenta, María Florinda, Suli y Ana se arma de valor y decide volver al trabajo, "para mi ella son mi familia. Es muy importante poder hablar sin tabú y sin tener que aparentar, hablamos sin tapujos", ha matizado.