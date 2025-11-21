Juanjo Artero: "En Televisión puedes ser tú, en teatro puedes trabajar otros personajes que no se parecen tanto"

Hay niños que sueñan con ser pilotos, astronautas, policías o bomberos. Él NO. En su caso, él quería ser actor. Su abuelo y su padre eran grandes aficionados al teatro y desde niño le inculcaron el respeto hacia este arte. El azar y la buena suerte le ayudaron a cumplir su objetivo. Con 14 años participó en una de las series más queridas de la historia de la televisión. El país entero se paralizaba cuando empezaba “Verano azul”. Él era Javi, el líder de la pandilla, el amigo valiente y el rebelde dispuesto a desafiar las normas.

Rostro icónico de la televisión, ha vivido muchas vidas en la pequeña pantalla. Ha sido subinspector de policía, capitán de barco, comisario de barrio, dueño de un café, padre, amante, amigo y enemigo. Ha encarnado la autoridad y la vulnerabilidad, el deber y el deseo. En el cine ha trabajado con directores como Antonio del Real o Enrique Urbizu, cuya película “No habrá paz para los malvados” le valió una nominación a los Goya.

Juanjo Artero no solo ha crecido ante las cámaras, también ha sabido reinventarse y ganarse el respeto de la profesión. Sobre las tablas ha explorado la comedia, el drama y el clásico. Se ha metido en la piel de Romeo, Medea, Don Juan Tenorio… y ahora es el rey Agamenón en “Ifigenia” y el detective Hércules Poirot en “Asesinato en el Orient Express”. Dos obras de teatro con las que está de gira.

Hoy, ha encontrado un hueco para charlar en 'PorFin' sobre su trabajo y su trayectoria, y hablar entre otras cosas de la construcción de un personaje así: "Más o menos sabes cómo es su personalidad, que es un ser inteligente, su forma de razonar. Y la verdad es que me parecía un muro muy, muy alto. Cuando me lo ofrecieron digo ahora como lo hago: ¿Lo hago con acento francés? Decidimos que no, porque entonces todo el mundo hablaba en francés porque todos estaban en Francia, y además ahí había personajes también que sí que tienen que manejar otros acentos. Entonces no me quería quedar en eso. Pero primero se hace la publicidad. Fui a hacerme la foto a Valencia, me puse el traje de Parot, me miré en el espejo y es como que te absorbe"