José Luis Sanz: "Este proyecto es muy respetuoso con el original pero adaptado a 2025, no es solo un ejercicio de nostalgia"

Micromanía, la mítica revista con la que los niños y adolescentes de los 80 desembarcaron en el mundo de los videojuegos, echaba el cierre en enero de 2024.

Después de casi 40 años de historia, publicaba su último número: el 335. Los responsables daban la noticia en su cuenta de Twitter. El papel vivía malos tiempos y el acto de acudir al quiosco para preguntar si había salido el nuevo número ya formaba parte del recuerdo.

Ahora dos años después del cierre, vuelve la biblia “gamer” de la época.

Un regreso sorpresa, tras el que se encuentra un veterano de la prensa de videojuegos, que hace unos meses también trajo de vuelta otra cabecera legendaria de los 80, Microhobby.

José Luis Sanz, actual director de la revista retro Pixels, comunicaba hace un mes que dirigirá el regreso de la longeva e histórica cabecera Micromanía.

Lo hará en formato sábana y con un “mix” de nostalgia y reseñas de nuevos lanzamientos.

Una industria, la del videojuego, que no se valora lo suficiente en nuestro país: "En España el videojuego lleva siendo la industria del ocio que más genera por encima de la música, por ejemplo, y del cine lleva muchos años y eso habla muy bien de la buena salud que tiene. Y prueba de ello es que bueno, pues año tras año en España suben los números de video jugadores, que ya es una palabra que se puede utilizar. Es un sector que en España va muy bien, aunque es verdad que a nivel internacional ha habido turbulencias en los estudios y algunas movidas, pero en general lo que es el mercado, el consumo, el usuario, sí. Somos buenos creando o creando juegos, somos buenos."

Y un proyecto: Micromanía, que surge de manera muy orgánica: "Sacamos Microhobby, respondió muy bien la gente, los lectores, los que ya compraban la anterior revista que lancé en 2024 y un nombre salió cuando ya cuando ya lanzamos Microhobby ya vieron cómo había quedado y que al final era un producto muy respetuoso con el original adaptado a 2025. No era sólo un ejercicio de nostalgia, era una cosa de decir vamos a pegarle donde más le duele al nostálgico. También había noticias, actualidad y demás. El siguiente nombre que aparece en la lista, casi por aclamación popular, era Micro manía. Y Bueno, pues al principio empezamos como con una broma. Yo tengo canales de de YouTube, Twitch y allí pues la gente, la comunidad te va picando un poco y entonces pues te va diciendo la siguiente micro manía, la siguiente. Y bueno, empiezas con la broma y al final pues se acaba convirtiendo en realidad."