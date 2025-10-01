José Luis Martínez Guijarro: "El sistema de financiación actual no da más de sí"

Jaime Cantizano y el equipo de 'Por Fin' se han desplazado este miércoles hasta El Provencio para la emisión de un programa especial con motivo de las Fiestas de la Vendimia para conocer de cerca cómo ha sido la temporada en este 2025 en la región.

Hemos hablado con el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, que ha señalado que este 2025 será "un año de pocos kilos, pero de muy buena calidad" y ha asegurado que "al final de la temporada va a ser un buen año".

El vicepresidente manchego ha hablado también de los retos económicos de una región muy pendiente de los cambios que se puedan producir en la PAC desde Europa y los ha calificado de "hachazo al sector agrario".

"La propuesta que ha hecho la Comisión Europea nos ha dejado atónitos (…) La PAC no es la que tiene que pagar los gastos extra que haya que hacer en materia de seguridad (…) No se puede poner en riesgo a un sector que durante muchos años ha estado garantizando la alimentación en la UE", explica.

Otro de los asuntos tratados por Martínez Guijarro es el rechazo a los Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo, que dificulta la articulación de proyectos de infraestructuras en las comunidades autónomas. "Los fondos Next Generation eran estos años un añadido a los presupuestos, pero se terminan el 30 de junio y la vida sigue más allá", explica.

Desde el Gobierno regional, además, reclaman "un nuevo sistema de financiación", ya que consideran que "el actual no da más de sí" y "las costuras están a punto de romperse".

"Estamos financiando los grandes servicios públicos con un sistema caducado en 2014 (…) Tenemos que hacer verdaderos malabares para mantener los servicios públicos de una comunidad autónoma como la nuestra", sentencia.