José Carlos Romero: "La pobreza energética tiene que ver con la incapacidad de los hogares para afrontar los gastos energéticos cotidianos"

La pobreza energética en España ha alcanzado niveles muy preocupantes en los últimos años, situándose en el 17,6% de la población, un dato que se traduce, por ejemplo, en la dificultad de millones de personas para mantener una temperatura adecuada en sus hogares.

Esta cifra, según los datos más recientes del Ministerio para la Transición Ecológica, se ha triplicado respecto a 2008, cuando afectaba únicamente al 5,9% de los ciudadanos.

Este fuerte incremento posiciona a España entre los países con peores registros de la Unión Europea, con un problema que se nos está enquistando.

La situación se agrava al analizar el gasto energético: el 17,2% de los hogares destina más del doble que la media nacional a la energía, lo que afecta a unos 8,5 millones de personas, según Cruz Roja. Esta realidad afecta especialmente a quienes viven en alquiler, uno de los colectivos más vulnerables ante la imposibilidad de realizar mejoras en aislamiento y eficiencia.

Para analizar unos datos que retratan un problema estructural y creciente que impacta no solo en el bolsillo, sino en el bienestar, la salud y las oportunidades de millones de personas en todo el país, hablamos con José Carlos Romero, coordinador e investigador principal de la cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas.

José Carlos define la pobreza energética, una definición que no es tan intuitiva como se podría pensar: "Aunque pueda parecer un concepto muy intuitivo, tiene muchas aristas, tiene muchos matices, hasta el punto de que ha costado muchos años tener una cierta definición más o menos aceptada de pobreza energética. En España tenemos una estrategia nacional que la definió de una manera, pero digamos que ahora tenemos una definición formal que nos viene de Bruselas a través de la directiva de eficiencia. Pero en pocas palabras, pobreza energética en un país desarrollado como es España, fundamentalmente tiene que ver con la incapacidad que tienen muchos hogares de poder afrontar todos sus gastos energéticos cotidianos."

Un problema, el de la pobreza energética, que se ha triplicado, y para el que no hay una respuesta concreta: "Han pasado muchas cosas en el mundo de la energía en los últimos años, concretamente nosotros venimos haciendo un observatorio, venimos investigando este tema desde el año 2020. El año 2020: todos tenemos ese año en la cabeza, es el año en el que cambió todo con la pandemia, pero cuando estamos empezando a salir de la pandemia se nos vino una crisis energética tremenda, vinculada con la con la guerra en Ucrania, con la invasión en Rusia de Ucrania... Y eso trajo consigo una crisis de precios de la energía muy grande."

La pobreza energética, una parte de un problema que sufren las personas con niveles adquisitivos bajos: "La pobreza energética no deja de ser una de las caras de la realidad poliédrica de la pobreza. La pobreza es una realidad. Digamos que tiene un montón de elementos, muchas caras. La pobreza energética es una de ellas. Y todos somos conscientes de que los últimos años, especialmente estos dos últimos, el tema de la vivienda está suponiendo una carga gigantesca para los hogares, en especial para los hogares en alquiler."