Jorge Blass: "Estaba en un punto en el que necesitaba hacer un show así, más minimalista, en el que fuera a la esencia de la magia"

Hay consejos que nunca se olvidan en la vida.

Es lo que le pasó a él, cuando un mago que era de Polonia y se llamaba Salvano, -al preguntarle cómo hacía un truco- le dijo: “Es mucho mejor que no lo sepas. Haz tu propia magia, porque solo así, podrás superarme algún día”. Y así lo hizo.

Jorge Blass lleva más de veinte años desafiando lo imposible, buscando ese momento en el que todo el mundo se quede sin palabras. No necesita grandes artificios. Le basta una mirada, una palabra o un gesto para hacer que su magia sea única y personal.

Considerado uno de los magos más innovadores del planeta, ha cautivado al mismísimo David Copperfield, ha recorrido los escenarios de todo el mundo, desde el Teatro Dolby de Los Ángeles hasta la Exposición Universal de Shanghái y ha sido nombrado “Mejor Mago de escena del Mundo” en 2024 por la Academia de las artes mágicas de Hollywood (el único español en conseguirlo hasta el momento).

Ahora vuelve a los escenarios con “Ilusionarte”, donde demuestra que la magia no es solo un espectáculo sino arte y emoción. El arte que conecta con el niño que fuiste y la emoción de creer que, por un momento, todo puede suceder.

Toda una declaración de amor a la magia, donde el público no solo observa, sino que participa, siente y recuerda, porque como él mismo dice: “la magia no está en el truco ni en el mago, sino en la mirada del espectador ilusionado”.

Hoy está en 'PorFin' para ilusionarnos con su nuevo espectáculo: "Me hace mucha ilusión porque es un teatro que fíjate que cumple 100 años de historia y nunca había actuado en él, en pleno centro de Madrid y lo vamos a estrenar con ilusión-arte. Ahí vamos a darlo todo."

Un espectáculo de magia, pero una magia que ha cambiado mucho en los últimos años: "La magia está evolucionando mucho y ha habido una época en los 90 que salió Copperfield con sus grandes ilusiones y eso continuó. Hay grandes amigos como Yunque que hace ese tipo de magia muy grande y tal, pero yo quiero volver en este show a la esencia de la magia, a la más pura emoción. Yo estoy solo en el escenario. Utilizo elementos sencillos. A veces hago magia interactiva donde todo el público participa y se crea una emoción muy fuerte porque no hay esos efectos especiales, no hay adornos innecesarios. Es la esencia de la magia y una magia muy sorprendente porque hemos trabajado muy duro."

Por ultimo, entre sorprender a niños o a adultos... Jorge Blass lo tiene claro: "El adulto es más fácil, porque la magia se basa en la percepción, en la psicología. Y un adulto es previsible. Un niño, no, un niño no sabes lo que va a hacer. Entonces a mí me gusta pensar que los niños en este show descubren que los padres no lo saben todo, porque ves a un niño que le dice ¿Cómo ha hecho eso? Y el padre dice: no tengo ni idea. O sea que ese momento de unirse en un espectáculo es chulo."