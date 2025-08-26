Soraya estrena su nuevo disco "ilúmina" el próximo 13 de septiembre

Soraya Arnelas conmemora 20 años de trayectoria con una gira que seguirá en marcha incluso a mediados de octubre y que, según confiesa en Por fin, le permite reencontrarse con la esencia de su carrera: el público. “Lo que me pasa encima del escenario es que me posee algo. El foco es el oyente, que es quien recibe todo lo que quieres comunicar”.

Más allá de los conciertos, Soraya abre un nuevo capítulo musical. El próximo 13 de septiembre presentará su nuevo trabajo, titulado Ilúmina, un álbum con un enfoque completamente diferente: “Estoy siendo muy egoísta con él. Ni siquiera mi equipo lo ha escuchado aún, pero llega con un look nuevo, una interpretación distinta”.

La cantante asegura que afronta este lanzamiento en un momento personal clave: “Estoy orgullosa de no haber tirado la toalla en estos 20 años. Ahora quiero sorprender mostrando una libertad distinta, como una especie de heroína de Marvel, más guerrera y ambigua que nunca”.

El título de su álbum, Ilúmina, refleja ese estado de plenitud y conexión con su esencia: una palabra inventada que representa la evolución artística y vital de Soraya.