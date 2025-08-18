Secun de la Rosa analiza en Por fin todos los detalles de su nueva serie Superstar

Secun de la Rosa, actor y director barcelonés, es uno de los rostros más reconocidos del panorama artístico en España. Aunque ha brillado en numerosos registros teatrales, el gran público lo recuerda por su papel de Toni Colmenero en la serie Aída. Ahora regresa a la pequeña pantalla en Superstar, la nueva serie de Netflix sobre la vida de Tamara, donde da vida a Leonardo Dantés, el compositor de “No cambié”:

"Era todo muy loco. Eran personajes de otro planeta. Año 2000 con el momento de ebullición y de repente esos personajes empiezan a encandilar al público. El "No cambié" superó a un montón de discos como Alejandro Sanz. Leonardo Dantés, dentro de Superstar utiliza estos personajes y les hace un homenaje. La pregunta que ronda la serie es porque España necesitó en el año 2000 reírse de todos estos personajes. Es un poco triste pero a su vez era real".

Te sigue contando 25 años después todas sus historias de Tamara, de Yurena o de como trabajaba para televisión. Si ves la serie te das cuenta que la primera reconciliación era mentira

El actor habla sobre los personajes y su importancia en la serie: "Había como este esperpento. Como se puede juntar algo tan culto como la España de Valle-Inclán, pues vuelve a a aparecer con ellos. Como conseguir con personajes tan peculiares, hacer una serie de tanto calado. Por eso está funcionando también. Es un retrato más nuestro que de ellos".

"En la radio empieza todo, Radiorara es el nombre del primer espectáculo que escribí. La escuela de teatro fue una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Afortunadamente el teatro me salvó la vida y monté Radiorara porque me fascinaba la radio pero también la palabra que lo compone", indica Secun sobre el nombre de su primera obra.

Los incendios no han pasado desapercibidos en su última actuación: "La última función que hemos hecho por el norte, es que se olían los humos porque teníamos algunos incendios a kilómetros. Tendría que hacer una obra sobre la obra".