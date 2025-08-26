Ramón Arcusa: "Manolo era mi amigo del alma, mucho más que un hermano"

El mundo de la música despide a Manuel de la Calva, integrante del mítico Dúo Dinámico, fallecido este martes 26 de agosto a los 88 años de edad. Su muerte llega tras atravesar una dura etapa personal marcada por problemas de salud.

Su compañero artístico y vital, Ramón Arcusa, lo recordaba con emoción: “Mi amigo del alma, era más que un hermano. Hemos tenido muchas aventuras y escrito muchísimas canciones. La ventaja es que nuestra voz sigue y el legado continuará”. Ramón subrayó además que Manuel de la Calva siempre fue “la voz cantante del grupo”.

El compositor Carlos Soto, autor de Resistiré junto al dúo, resaltó la entrega del artista: “Era un vocacional de la música, nunca se cansó. Vivía como si siguiera siendo joven. Resistiré no evitó muertes en la pandemia, pero ayudó en lo emocional y generó fortaleza colectiva”.

Desde la nueva generación musical, Lucas, del grupo Andy&Lucas, quiso destacar el apoyo del Dúo Dinámico a su propio grupo: “Siempre nos pusieron como si fuéramos el Dúo Dinámico del siglo XXI. Para nosotros es un honor. Ha tenido una vida plena de 88 años y es precioso que todos los medios le rindan homenaje”.

Por su parte, Luis Cobos recordó su relevancia histórica: “Son el dúo más importante de la música en la historia de España. Han interesado a cuatro o cinco generaciones y se convirtieron en un fenómeno que mezclaba la música americana con la española”. Luis rememoró además el histórico Resistiré con una orquesta sinfónica: “Estaban exultantes”.

El legado de Manuel de la Calva no solo queda marcado por decenas de canciones inolvidables, sino también por generaciones que encontraron en su música fuerza, compañía y emoción. Tal y como decía su compañero Carlos Soto: “No lloremos por él, ha tenido una vida larga y triunfal. Done hay que firmar para poder vivir una vida así”.