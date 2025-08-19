Nuria Clotet: "Aporto al mundo creando felicidad. haciendo lo que me gusta y divierte a los demás"

Nuria Clotet se ha pasado por La Hora Brava en Por fin con Isabel Lobo para analizar su vida y el personaje de Patri Arcadas. Una creación provocada por la necesidad de reencontrarse consigo misma cuando estaba en el punto más triste a nivel emocional de su vida:

"Es un personaje que es un ser que es un regalo para mi. Fue el regalo después de tener ganas de morirme y cuando empecé a quererme de nuevo, pude transmutar todo ese payasismo en amar la vida. Antes de empezar con todo este proceso de tener herramientas emocionales, cuando tienes tanto dolor es la manera de encontrar algo que te motive".

La actriz habla sobre la funcionaria del universo: "Para mi el personaje de Patri es recordar que la tierra mola desde su propia perspectiva. Es la manera de ser funcionaria del universo. Es el humor que yo no era consciente de que faltaba en el mundo. Cuando yo meditaba me venía una voz de la risa pero no había nada. A partir de ahí se creó Patri Arcadas y se ha creado todo esto".

Nuria creó una frase antes de crear al personaje que la hizo muy feliz: "Yo aporto al mundo creando felicidad, haciendo lo que me gusta y divierte a los demás".

"Cuando yo escribía esto no existía Patri. Es fácil que lleguen las ideas pero difícil aplicarla. Hay un entreno también de editar, crear para tener muchas más ideas. Mi secreto es chupar energía, conectar con la tierra, hacer el guion y la logística del día a día".

Ahora pasa a ser Patri Arcadas "ya estamos en la Matrix, ya hemos bajado. Ya has manifestado que estoy aquí". A raíz de ello, el personaje ha empezado a dar mandanga, esa "os gusta mucho. La mandanga mental es lo que os da miedo a los humanos. Esos pensamientos repetitivos".