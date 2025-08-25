Lucrecia: "Amo captar la alegría de las personas a través del color y la música”

"Todo es bailable, contagiable y lleno de energía positiva": así describió la cantante Lucrecia sobre la esencia de la música cubana en el homenaje a Celia Cruz durante los Veranos de la Villa de Madrid. El concierto, con la participación de la Orquesta Sinfónica y ante 10.000 personas, celebró el centenario del nacimiento de la llamada “reina de la salsa”.

La artista, emocionada por la acogida del público, asegura que en el espectáculo se pudo “captar la alegría de las personas a través del color y la música”. El escenario se iluminó con una puesta en escena especial, que incluyó un pastel simbólico con cien velas dedicadas a Celia Cruz.

En cada actuación, explicó, lleva a tres “madrinas” consigo misma: Chavela Vargas, con quien compartió escenario durante años; Isolina Carrillo, su mentora; y Celia Cruz, fuente permanente de inspiración. “Queremos hacer disfrutar al público con su música y agradecerle tanto amor, belleza y apoyo”, afirmó.

El homenaje dejó momento de intensa emoción, con la artista admitiendo que “aguanto mucho, pero me entran muchas ganas de llorar de emoción”. La actuación, estrenada por primera vez con la Sinfónica, fue descrita como un privilegio único: “Todos estábamos tocando por primera vez y lo que ocurrió allí fue mágico”.

El centenario de Celia Cruz ha puesto de nuevo en primera línea su legado universal, recordando la vigencia de la salsa y el son cubano como patrimonio musical que sigue uniendo generaciones y llenando auditorios de energía contagiosa.