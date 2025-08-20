Lucas Vidal y las grandes bandas sonoras que marcan su recorrido musical

Lucas Vidal, compositor musical de música clásica y bandas sonoras, ha estado en Por fin con Isabel Lobo para analizar su carrera y distintas bandas sonoras de películas míticas que tuvieron mucho éxito en el pasado:

"Desde que era un chaval de dos años me empezó a gustar mucho la música clásica y la pasión por el piano".

Este compositor musical de fama internacional tiene un oído muy educado por grandes maestros de los que ha aprendido como Hans Zimmer, asegura que lo más importante es echarle horas: "No es tanta maestría, si no echarle horas. Con talento y esfuerzo uno puede llegar a cumplir su sueño. He estudiado en Nueva York, entonces no había universidades en España donde poderlo aprender. La vida se vive una vez, hay que intentar vivirla a tope y disfrutarla".

En una de las ocasiones "estaba haciendo una banda sonora Alicia en el País de las Maravillas y vi a Tim Burton. Fue muy impactante. También me encontré a Hans Zimmer también fue muy simpático conmigo. En España nuestro queridísimo Alberto Iglesias es uno de mis mayores referencias musicales".

"A través de la experiencia que tengo van saliendo ideas y puedo combinar mucho distintos estilos juntando elementos. Añadir reverberación, delays o sonidos con cualquier material que me pueda encontrar. Compongo sin limitarme", asegura Lucas sobre como conjunta ideas y elementos para componer música.

Cuando Isabel Lobo ha lanzado la banda sonora de Cinema Paradiso, Lucas Vidal se ha emocionado y ha comentado una anécdota de su vida: "Morricone me encanta. Cinema Paradiso la vi con mi hermano primero y después con 15 o 16 años veía la película con chicas que me gustaban y terminaba llorando yo".

Sobre su futuro, el compositor español anuncia cual sería para él su final perfecto de carrera musical: "La música te va contando la historia y tengo la suerte de tener acceso a las partituras. Mi pasión era estudiar las partituras de Alexander Desplat. Mi pasión es leer partituras, analizar los acordes y me gustaría retirarme en un futuro haciendo esto".