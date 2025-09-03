La hora brava

Rebeca Marín y Pablo Pombo con "Tela-Marín-Era" y "Café Pombo"

La hora más loca del 'Por fin'

ondacero.es

Madrid |

A partir de las 17h. llega a 'Por fin' la hora más loca con Pablo Pombo y Rebeca Marín.

Con el consultor político Pablo Pombo entramos en el ‘Café Pombo’. Un establecimiento que es un homenaje a Ramón Gómez de la Serna, que reivindica la cultura del café y el gusto por la conversación. Un lugar, más bien mutante, en el que se elige a distintas personas con las que querríamos charlar un ratito. No las llamamos, no las entrevistamos, sólo las estamos esperando, casi invocando.

Rebeca Marín nos trae ‘Tela Marin era’. Mucho que cortar.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer