Haz una parada en el 'Café Pombo' y párate a cortar 'Tela-Marín-Era'

A partir de las 17h. llega a 'Por fin' la hora más loca con Pablo Pombo y Rebeca Marín.

Con el consultor político Pablo Pombo entramos en el ‘Café Pombo’. Un establecimiento que es un homenaje a Ramón Gómez de la Serna, que reivindica la cultura del café y el gusto por la conversación. Un lugar, más bien mutante, en el que se elige a distintas personas con las que querríamos charlar un ratito. No las llamamos, no las entrevistamos, sólo las estamos esperando, casi invocando.

Rebeca Marín nos trae ‘Tela Marin era’... Con el trabajo.