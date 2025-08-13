Kristian Pielhoff, el McGiver español, repasa su trayectoria tras Bricomanía y analiza su nueva vida viajera

Kristian Pielhoff, conductor del programa Bricomanía y nuestro peculiar MacGyver español, anduvo por las pantallas de nuestras televisiones y se metió en nuestras casas durante 31 años superando las 1.000 emisiones. Este miércoles, en la hora más brava de Por fin, analiza la situación tras cumplirse 40 años de la serie.

El MacGyver español asegura que hay algo que se le resiste para arreglar y es ni más ni menos que "el medio ambiente lo tengo difícil. A términos bricoladores ponemos toldos, es mejor que plantemos más árboles y dejemos los toldos para otro día. No entendemos que tenemos que proteger el medio ambiente. Nos estamos cargando el mundo y lo estamos sufriendo nosotros".

Kristian reconoce que ha vivido 26 años maravillosos de los que no se arrepiente de nada: "Siempre me ha tocado hacer cositas porque me han llamado MacGyver toda la vida. Alguna vez me ha pasado que me iba de viaje y me pedían ayuda para arreglar una maleta o una cremallera. Al final todo es cuestión de maña y entrenamiento".

Siempre se me ha dado bien la ingeniería doméstica, arreglaba desde niño las faldas de mi madre

El líder de Bricomanía asegura que aprendió toda la maña de su madre ya que su "referente era ella y en aquel momento no había muchas cosas en España. Era ingeniera ceramista y entre sus hijos le hemos dedicado una exposición".

"Siempre trato de transmitir naturalidad. El bricolaje era mi hobby y se terminó convirtiendo en mi profesión. Ahora hago pequeños proyectos de viaje, he estado en Colombia, en Cuba y tengo cuadernitos donde escribo historias que vivo a nivel personal", cuenta Pielhoff sobre su actual proyecto profesional.

Para finalizar la entrevista, el especialista recomienda herramientas útiles para tener a mano: "Un taladro, un atornillador, una sierra, una lima, una caja de alicates y destornilladores, o una cinta adhesiva que siempre viene muy bien tener a mano. Es indispensable para esas pequeñas cosas que nos puedan pasar en cualquier momento".

La nueva vida de Kristian Pielhoff

Tras desaparecer de la parrilla televisiva, Kristian Pielhoff tiene una nueva vida en su canal de YouTube, donde siguen subiendo trucos para el bricolaje familiar en vídeos cortos. En 2021 escribió el libro "Vámonos de viaje" junto a Fernando Odriozola, una guía de viaje algo diferente a las demás. En ella se puede encontrar muchísimos consejos para viajar, elementos necesarios, preparaciones de rutas y equipajes entre otras.

Este viaje no solo lo ha llevado a explorar rincones desconocidos, sino que también lo ha convertido en un guía turístico y escritor de libros de viajes. Su pasión por la aventura lo ha llevado a convertirse en guía turístico, explorando culturas y paisajes diversos. Además, ha comenzado a escribir libros de viajes, donde narra sus experiencias con estilo personal, anécdotas y consejos prácticos. Sus obras buscan inspirar a otros a descubrir el mundo y salir de la rutina.

Aunque ha cambiado de rumbo, sigue siendo un apasionado del bricolaje. Combina su afición por las herramientas con la inspiración que obtiene de los lugares que visita. Su historia transmite un mensaje de valentía y reinvención personal. Invita a los lectores a salir de su zona de confort y perseguir sus verdaderas pasiones.