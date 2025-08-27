Kiti Mánver: “En Dos Tumbas interpreto a una abuela que decide tomar la justicia por su mano”

La actriz Kiti Mánver llega a Netflix como protagonista de Dos Tumbas, serie que se estrena este viernes y en la que da vida a Isabel, una abuela decidida a tomar venganza contra el silencio tras la desaparición de su nieta. Creada por Agustín Martínez, con guion de Jorge Díaz y Antonio Mercero, la ficción parte de una premisa conmovedora: una mujer que, tras dos años sin respuestas por parte de la justicia y decide actuar por sí misma.

Este miércoles, Kiti ha presentado la serie en La Hora Brava de Por fin, habla de la ilusión con la que afronta este proyecto: “Cuando sacas un registro que es más fácil para ti lo haces con cariño, pero el conflicto que me genera este personaje llama mucho la atención”.

Sobre su papel protagonista, la actriz lo define como “una abuela que viene de una ideología hippie, que sobrevive con su antigua pensión y las clases de piano, pero que es como un volcán. Al no recibir respuestas sobre lo ocurrido con su nieta, toma la justicia por su mano”.

Además, destaca la importancia del trabajo en equipo en el rodaje: “He hecho ya diez montajes con el director Juan Carlos Rubio, y que te toque una persona tan generosa y permeable enriquece mucho. En una serie todos aportan: dirección, maquillaje, equipo… es fundamental quien lleva la batuta”.

La actriz también reflexionó sobre el momento vital que transita en su carrera: “Soy afortunada porque me siguen llegando proyectos estupendos. No todas las actrices de mi edad tienen las mismas oportunidades que yo, pero hay etapas en la vida donde todo cambia”.

Con Dos Tumbas, Kiti Mánver se sumerge en un relato marcado por la venganza, las alianzas inesperadas y la fuerza de un personaje femenino que promete atrapar al espectador desde el primer capítulo.