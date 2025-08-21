Efecto Pasillo: “Nuestra esencia es la energía y la buena vibra”

Javi Moreno e Iván Torres, batería y cantante de Efecto Pasillo, han visitado La Hora Brava de Por fin con Isabel Lobo para repasar la trayectoria de la banda y hablar de la nueva temporada musical en su mejor momento. Según relatan es “muy emocionante compartir esta pasión de la música. Siempre felices de estar donde sea, pero con música. Amamos nuestra profesión. Nos llevamos muy bien. Cada vez que nos metemos en el estudio hacemos nuevas canciones”.

En ese sentido, el grupo destaca que su esencia está marcada por la vitalidad: “Energía es una de las palabras que mejor nos definen. Intentamos darle la vuelta a cosas que no son positivas para sacar canciones con mensaje más alegre”.

Esa actitud les ha permitido conectar con un público que “nos transmite que les encanta disfrutar de nuestra música con esa sonrisa en la cara, con esa mirada con ganas de divertirse, te transmiten agradecimiento, buena vibra y a que le recuerdan sus canciones”.

Sobre el proceso creativo, reconocen que siempre buscan dar lo mejor de sí, aunque el veredicto final lo tiene el público: “Intentamos sacar canciones que estén a la altura. No tenemos la varita mágica, pero cualquier cosa que sale del estudio a nosotros nos encanta. El público es el que decide”.

También hubo espacio para mirar atrás y reflexionar sobre la evolución del grupo: “El primer disco era un poco más gamberro. Abordamos los temas de los que habla todo el mundo desde una perspectiva muy enérgica. La canción Que será de mí habla de que no se nos apague la chispa de la vida”.

De esta manera, Efecto Pasillo reafirma una vez más su apuesta por la frescura, el optimismo y esa energía característica que los ha convertido en una de las bandas más reconocidas del panorama musical actual.