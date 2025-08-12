Del humor al drama: Canco Rodríguez estrena reto con la película La coleccionista

Del corazón expansivo de la comedia al reto del drama

“Siempre he peleado por hacer dramas que encogieran el corazón, pero la vida me ponía delante personajes que lo expandían”, confiesa Canco Rodríguez. Este verano afronta su primer papel dramático en La coleccionista, una película de terror donde interpreta a una víctima.

Beckett y Pinter: el teatro que marcó su pasión

“La obra que más me volvió loco fue Esperando a Godot”, recuerda Canco Rodríguez. El surrealismo de Beckett y Pinter le conquistó por su mezcla de humor y desesperanza, y desde entonces busca personajes cargados de matices.

Rock and roll como autorregalo escénico

En un momento de éxito televisivo, pero deseoso de más, decidió producirse una obra en la que interpretaba a una estrella de rock repasando la historia del género: “Fue un regalo que me hice y que encima gustó al público, lo cual es clave en teatro”, afirma Canco Rodríguez.

El vinilo como forma de vida

Rodríguez es coleccionista de discos y considera el vinilo “una vía de expresión maravillosa” para compartir y descubrir música: “Me levanto y me acuesto con música, es un saco roto que nunca se llena”.

Paternidad y plenitud personal

El nacimiento de su hijo hace cuatro años marcó un punto de inflexión: “Mi vida se ha vuelto más plena, como si el abanico se abriera casi entero”.

Sueños periodísticos reconvertidos en interpretación

Antes de ser actor, quiso ser corresponsal de guerra, hasta que un profesor le dijo que lo suyo era representar esa emoción en ficción: “Me apasiona el periodismo, al final ambos contamos la vida: yo desde el teatro”.

Amistad rockera con Viva Suecia

Su relación con la banda murciana surgió durante la pandemia y hoy es una “historia de amor” artística. “Cada vez que podemos, me subo con ellos a un escenario o participo en un videoclip”.

Un viaje de infancia que marcó su visión del mundo

De niño visitó el campo de concentración de Auschwitz, una experiencia que describe como impactante: “Me costó mucho entender que los seres humanos pudieran hacer algo así”.