Edu Soto presenta su nueva película "Campamento Garra de Oso" en Por fin

El verano se despide en los cines con Campamento Garra de Oso, una película que recupera el espíritu de las cintas familiares de los años ochenta y noventa: “Nos recuerda a películas de nuestra infancia como Los Goonies o Solo en casa. Ese género está renaciendo y vuelve para toda la familia”, afirma Edu Soto, uno de los protagonistas de la película.

El actor añade que este tipo de historias despiertan recuerdos de su niñez por los juegos nocturnos que provocaban tanta emoción: “Es muy bonito ser niño, pero también ser padre, porque recuerdas la infancia”.

Por su parte, Anabel Alonso subraya la intensidad física del rodaje: “Tengo muy grabados los momentos en los que estábamos de barro hasta las orejas. Rodar esas escenas y mantener el racord fue todo un reto”.

La película, rodada en el País Vasco, transmite además un mensaje muy claro sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. “Somos nosotros los encargados de proteger esos montes maravillosos. Tenemos que tomar conciencia de que el mundo es el lugar donde vivimos y debemos cuidarlo”.

Campamento Garra de Oso combina aventura, humor y emoción con un trasfondo ecologista, invitando a mayores y pequeños a disfrutar del cine en familia.