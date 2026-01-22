¿Hay psicosis para coger el tren después de la tragedia?

A pesar del accidente de tren en Adamuz o el ocurrido el martes en la provincia de Barcelona, las estaciones se llenan cada día de miles de personas que tienen que seguir cogiendo este medio de transporte para acudir a sus trabajos, a sus lugares de origen o simplemente para hacer un viaje por ocio.
Tras ver las imágenes de la catástrofe, algunos oyentes han compartido con nosotros las dudas, el miedo o las quejas por un sistema ferroviario que no les da confianza…
Los expertos insisten en que viajar en tren o en avión sigue siendo más seguro que hacerlo en coche, pero la magnitud de lo ocurrido este domingo es tal, que cuando conocemos otro caso como el choque leve de esta mañana en Cartagena, la inquietud crece.
Por eso, hoy nosotros queremos saber de la mano de José Tenorio Iglesias, psicólogo clínico, cuáles son esos mecanismos que podemos poner en marcha para evitar que un suceso como este nos impida coger el transporte público.
También sobre cuál es la mejor forma de sobrellevar el duelo colectivo por la muerte de 45 personas en Adamuz y una en Gelida.
Un impacto, que deja rastro: "Ha tenido un impacto bastante considerable. Y además... Bueno, y esto hace que pueda ser explicable que muchas personas tengan miedo actualmente a lo que es el transporte en tren. Este miedo es lo que en psicología llamamos un aprendizaje vicario. Es decir, es un cambio en nuestra conducta, no por algo que nos pasa directamente a nosotros, sino por algo que vemos que les pasa a otros, que además en este caso se ve bastante agravado por el tema de el impacto general, que hay imágenes repetitivas que tenemos. Por lo tanto, este miedo realmente hay que aceptarlo, existe. Pero si lo habéis dicho perfectamente también al principio de esta intervención, hay que combatirlo"
Y es que el ser humano es empático, y eso nos hace más vulnerables a este tipo de situaciones traumáticas: "Empatizamos claramente porque es muy fácil hacerlo común con lo que estamos viendo, con el sufrimiento, con la tragedia, que además viene muy reforzado por imágenes. Y esto hace que diciéndolo de una manera coloquial, nuestro cerebro nos haga sentir como si esto ocurriese permanentemente y fuese ocurrido en cualquier momento de nuevo. Y esto condiciona también ese miedo."