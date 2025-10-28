Fernando Prieto: "Es muy urgente eliminar los centros y edificios que estén en zonas inundables"

Mañana se cumple el primer aniversario de las lluvias torrenciales que provocaron 229 muertos, sobre todo en Valencia, y vamos a detenernos un momento para hablar de un informe del Observatorio de Sostenibilidad que revela que más de 10.000 instalaciones en España (que incluyen más de 1.100 centros escolares, 112 hospitales y 82 puntos radiactivos) están ubicadas en zonas vulnerables a las inundaciones más graves, que son aquellas que podrían ocurrir con una recurrencia de 500 años.

Este estudio no solo pone cifras sobre la mesa, sino que también lanza una advertencia clara: el cambio climático está acelerando los riesgos, y lo que antes parecía improbable, ahora puede suceder en cualquier momento.

Y lo más preocupante: muchas de estas instalaciones son esenciales para la vida cotidiana y para la respuesta ante emergencias. ¿Qué pasa si un hospital queda inutilizado durante una riada? ¿O si una escuela se convierte en una trampa de barro y agua?

Fernando Prieto es doctor en Ecología y director del Observatorio de Sostenibilidad, y hoy vamos a resolver con él todas las dudas al respecto: "El trabajo de análisis de las infraestructuras está hecho, pero se sigue construyendo. Tenemos que dejar de construir en estos sitios tan vulnerables porque sabemos que estas situaciones pasan. Pasó el año pasado y puede volver a pasar este o el que viene o el siguiente. Entonces es muy importante que eliminemos todos estos puntos del informe que están ahí detallados para que no vuelva a pasar esto."

Además, Fernando ha comentado la situación de Cataluña a este respecto: "Estos son unos datos que proceden de la Administración y no fueron realizados con la misma metodología en todas las comunidades autónomas. Pero sí que es cierto que Cataluña tiene una densidad urbana muy fuerte en todo el territorio. Y sí que esta es una situación problemática. Estas urbanizaciones y muchas de estas acciones se hicieron durante a lo mejor hace 20, 30 años, donde este riesgo no era tan evidente, pero ahora que lo sabemos y que sea obligatorio, tenemos que actuar y tenemos que eliminar todos estos sitios, porque si no, volverá a pasar."

Fernando tiene claro lo que sucede, y lo que debe pasar: "Los administraciones locales juegan un papel fundamental, pero también la administración regional por permitir esto. Tendría que haber mucha más vigilancia de lo que sería el dominio público hidráulico para que muchas veces no se ocupen estas zonas. Y también, por supuesto, que se reforesten las zonas de arriba de de las ciudades, que de una forma el agua pierda la gran violencia y la gran peligrosidad que tiene."

Respecto al cambio climático: Máxima prudencia: "Con el cambio climático lo que estamos viendo es que va a ser todavía mucho peor. Entonces, lo que están diciendo todos los expertos es que van a aumentar la frecuencia, intensidad y extensión de estas inundaciones, entonces lo que vamos a tener que hacer se retranquearnos desde las zonas de costa, por ejemplo, y eliminar las donde van a venir estos grandes flujos de agua."