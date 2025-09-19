Ignacio Varela analiza "El esperpento nacional"

Alguien poco atento pensaría que el escándalo de la semana en España, como en casi todo el mundo, ha sido la matanza de Gaza.

Ojalá lo hubiera sido. Ello indicaría que los españoles comenzamos a ocuparnos seriamente de las cosas verdaderamente importantes que suceden en el mundo y que somos capaces de mirar algunos ratos más allá de nuestro corral.

Pero la cosa tiene truco, como casi siempre. No se entenderían el apasionamiento de los discursos y el grosor de los epítetos si realmente el tema de conversación fuera el conflicto eterno de Oriente Medio, la brutalidad del Gobierno israelí y la situación del pueblo palestino.

En general, a los españoles nos interesa entre poco y nada lo que sucede por encima de los Pirineos y prácticamente nada lo que sucede por debajo del estrecho de Gibraltar, salvo si nos proporciona una percha para colgar una de nuestras hermosas querellas domésticas, que es lo único que nos apasiona.

En este caso, el escándalo con mayúsculas es, efectivamente, lo de Gaza. Y la escandalera es la que se ha montado sobre la Vuelta ciclista a España, sobre el Festival de Eurovisión y sobre el uso o no del vocablo genocidio, degradada a la condición de estaca con el que atizarnos entre nosotros.

Os haré un resumen de titulares de nuestros principales periódicos digitales en su edición de ayer, supuestamente relacionados con la situación en Gaza:

Periódico A: “Entre Gaza y la islamización: La pinza entre Sánchez y Abascal en la que se ahoga Feijóo”. La Fiscalía de España investigará los crímenes en Gaza y apunta a genocidio”. Supongo que conducirá la investigación en los ratos libres durante su juicio. “Ayuso concederá la medalla de oro de la comunidad a la Vuelta”.

Periódico B: “La condena de Feijóo a la masacre de civiles en Gaza lleva al Gobierno a intentar enfrentarle con Aznar y Ayuso” “El Gobierno replica a Aznar sobre Israel: es la catadura moral de quien nos metió en una guerra ilegal”.

Periódico C: “Tensión en Moncloa por el embargo a Israel: Defensa culpa a Exteriores y Comercio” “La falsa renuncia a Eurovisión: TVE podrá inscribirse hasta mediados de diciembre” “Polémica en Cataluña por el sesgo propalestino de TV3: “Parece teleHamás”.

Periódico D: “La principal prueba ciclista de Galicia da la espalda al equipo de Israel”. “Los adolescentes que siguen movilizados por Palestina pese al veto de Ayuso”. Columna de opinión: “La plegaria que debería leer Ayuso”.

Estas dos noticias, la de Ayuso y la del Fiscal, fueron titulares destacados en todos los medios sin excepción, así que no la repetiré.

Así pues, tras pasar por cuatro periódicos el lector español estaba, sin duda, perfectamente informado de la situación en Gaza.

A continuación, hice una expedición similar por seis de los principales periódicos del mundo: dos norteamericanos, dos británicos y dos franceses.

Todos ellos dedicaban al tema, cómo no, amplias crónicas, análisis y editoriales. Los situaban en sus páginas de internacional y, efectivamente, hablaban de Gaza.

Fue un experimento del extraje dos conclusiones:

Las posiciones y el vocabulario sobre este conflicto se corresponden miméticamente con la división entre sanchistas y antisanchistas. Lo que habría ocurrido exactamente igual si el tema hubiera sido, por ejemplo, la situación en Yemen o algún otro conflicto relativo a marcas de lavadoras.

Cualquier gran cuestión mundial se transforma en basura doméstica al entrar en contacto con la política española.

El periódico de Daniel publicaba un editorial titulado así: Si PP y PSOE están de acuerdo sobre Gaza, ¿por qué no actúan juntos?”

Mini respuesta: porque la peor noticia que se les puede dar. Alos dirigentes de esos dos partidos es que están de acuerdo en algo.

Y es que los españoles seguimos siendo mucho más de guerras civiles que de guerras globales.

Dicho esto, el lunes estaremos en otra escandalera, pero la película seguirá siendo la misma: duelo en Ok Corral.