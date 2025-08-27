LA HORA GASTRO

Yanet Acosta recupera más de 5.000 recetas manuscritas desde el siglo XVIII hasta el XX

La escritora y directora del máster The Foodies Studies de la Universidad Rey Juan Carlos cuenta en Por fin su proyecto de rescate de recetas para ampliar la cultura e historia de la gastronomía

ondacero.es

Madrid |

La escritora e investigadora canaria Yanet Acosta, directora del máster The Foodie Studies en la Universidad Rey Juan Carlos, ha rescatado ya más de 5.000 recetas manuscritas que abarcan desde el siglo XVIII hasta el XX. Su trabajo va mucho más allá de recopilar fórmulas culinarias ya que cada receta es un fragmento de memoria que refleja las costumbres, la vida cotidiana y las transformaciones sociales de varias generaciones.

A través de estos documentos, que en muchos casos permanecían olvidados en archivos familiares, Yanet pone en valor no solo la riqueza gastronómica del pasado, sino también la importancia del acto de cocinar como ejemplo cultural que ha marcado la identidad en cientos de años.

El proyecto de Yanet Acosta convierte la gastronomía en un archivo vivo de la historia, donde el sabor, la escritura y la memoria se entrelazan para rescatar voces y experiencias que ayudan a comprender cómo se construyó nuestra cultura de la gastronomía a lo largo de los siglos.

