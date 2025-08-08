El vínculo con mascotas, clave para el bienestar emocional en las personas

Jaume Fatjó, director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha dirigido un estudio centrado en la investigación del apoyo social y emocional de los animales de compañía para las personas: "Actúan como una fuente de energía en los momentos de dificultad en los que tenemos necesidad de apoyo".

Ofrecen un apoyo muy particular distinto al que reciben de una persona o de un amigo

"Uno de los estudios que hemos hecho es cuantificar el valor de convivir con nuestros animales en colectivos vulnerables, como personas están aisladas socialmente, que son víctimas de violencia", asegura Jaume Fatjó sobre uno de los focos principales de su investigación.

El director de la Cátedra Fundación Affinity incide en la importancia de cerrar las distancias con sus dueños: "Si ese vínculo es positivo y necesario, tenemos que hacer lo posible para que no existan barreras que les prohíban unir esa fuente de energía".

