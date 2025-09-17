¿Te vas a perder la despedida de 'Vuela', de Sara Baras?

Sus pies son arte en movimiento… Ella lo mismo baila en familia, con los amigos, en la cocina o en los mejores teatros del mundo. El Royal Albert Hall de Londres, la Ópera House de Sidney, el City Center de Nueva York o el Concert Hall de Hong Kong se han rendido a la elegancia y al virtuosismo de la que, sin duda, es la embajadora del flamenco dentro y fuera de España.

Sara Baras subió por primera vez a un escenario hace más de 30 años y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos. Ha conseguido el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Andalucía, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el Oliver Award británico y hasta figura como la artista que más veces ha actuado en la historia del Teatro de los Campos Elíseos de París. Trabajadora incansable, creo su propia compañía para -además de bailar- diseñar sus coreografías y dirigirlas.

Ahora celebra su 25 aniversario y lo hace con un homenaje al que fue su gran maestro Paco de Lucía, considerado por muchos el mejor guitarrista de flamenco de la historia.

Así desde el respeto, el cariño y el amor que tanto se profesan nació VUELA, un espectáculo flamenco con aires de danza contemporánea, que ya ha recorrido medio mundo. Más de 180.000 espectadores han disfrutado de este emotivo homenaje, que llega a su fin. Tras una gira nacional e internacional deslumbrante, Sara Baras regresa al Teatro Gran Vía de Madrid donde su energía arrolladora y su hipnótico zapateo brillará hasta el próximo 2 de noviembre…