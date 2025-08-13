La tragedia de los incendios y el bloqueo mental: testimonios y un mañana que no existe

Mónica Pereira, psicóloga del grupo de trabajo de emergencias y catástrofes del Colegio de Psicólogos de Madrid, analiza en Por fin con Isabel Lobo los motivos por los que nos bloqueamos ante las instrucciones en situaciones de desalojo ante la gravedad de incendios que se están sucediendo en España durante los meses de verano:

"Es curioso porque lo que les retiene y les frena es la sensación de que su casa es como su lugar seguro. Tienen el miedo de abandonarlo y también la sensación de estar seguro en casa. No nos da tiempo a razonar las cosas y actuar según nuestros aprendizajes. Lo que hacemos es responder con la parte de nuestro cerebro más primitivo que es la supervivencia".

Para los afectados, "el mañana ahora mismo no existe". La psicóloga asegura que "solo hay dolor, incertidumbre y estás atrapado ahí. Hay que tratar de darle a esas personas un ancla al que agarrarse para que puedan pensar en el futuro".

Mónica Pereira indica una distinción entre aquello útil que pueden hacer y lo que les puede ayudar a suavizar la situación:

"Lo útil es centrarse en lo que depende de mi. Dentro de la situación hay que centrarse en lo que podemos hacer para mejorar. Lo que alivia es centrarse en las cosas seguras, tener la seguridad de que la familia y amigos están bien. Si estamos solos y no tenemos a los profesionales que nos puedan ayudar, tenemos que centrarnos en ayudar a nuestra gente", insiste la experta en emergencias y catástrofes del Colegio de Psicólogos de Madrid.

Si hay que ayudar a los niños y mayores en que conserven la situación. Tienen que estar seguros de que van a seguir

Los afectados por los incendios cuentan sus testimonios

Óscar, del incendio de puercas en Abejera asegura que todavía no han podido volver al pueblo: "Se han reactivado focos por zonas que quedaban sin quemar del pueblo. Estamos unas 35/40 personas en Tábara, cuyos vecinos nos han acogido y nos han facilitado colchones, comida, agua y de todo. Entre pueblos nos tenemos que ayudar".

"Todo esto es un caso, ni la peor película apocalíptica asusta tanto como esto. Todos cogimos los coches con personas con problemas de respiración y huimos hacia Tábara. Estamos haciendo cortafuegos para salvar todo lo que podemos del pueblo. Hay vecinos en el pueblo en la UCI y en situación bastante grave", cuenta Óscar sobre el incendio que les ha sacado de sus casas.

Por otra parte, en Vilaza se encuentra José Manuel, de la Bodega Castro de Lobarzán, quien está conviviendo con fuegos a escasos metros de sus viñedos y bodegas. Se han pasado toda la mañana embotellando para intentar salvar el producto. Todos son vecinos están ayudando:

"El problema se detectó ayer por la tarde. Empezaron a haber varios focos entre dos pueblos que afectó en viñedos y en casas. Por la noche se levantó bastante aire y se extendió hasta que llegó al ayuntamiento. Tenemos 7000 metros de viñedo y está totalmente calcinado. Tenemos que valorar si la planta ha sobrevivido".

Estamos a 50 o 60 metros de un foco. La gente ayuda con palas, tractores, como puede.

Sin embargo, José Manuel asegura que no reciben suficiente ayuda aunque "nos encontramos un poco desamparados. Estamos con los medios que tenemos, se ha levantado viento y hay sequía como para poderlo frenar. Cuesta respirar porque lo único que hay es humo", aunque reconoce que con tantos focos no hay suficientes especialistas para cubrir todas las zonas con regularidad.

Por último, Ramiro es un pastor que se encuentra en Manzaneda rescatando ovejas: "Está todo quemado alrededor y me encuentro vigilando para que no entre a la cabaña ni nada. Me encuentro en una cerca donde se guarda el ganado", asegura entre lágrimas y casi sin poder expresar con palabras todo lo que está viviendo.

"Es una situación bastante difícil. Nos sentimos tirados. Había que hacer cortafuegos y se evitaba todo esto. Ha muerto mucho ganado en la Sierra. Nunca en la vida he pasado por esto. No sabe lo que hace el que crea estos fuegos, nos puede matar, es muy triste".