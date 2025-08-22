ENTREVISTA

Un toque de distinción de Audrey Hepburn: Juan Tejero cuenta su investigación 32 años después de su muerte

Juan Tejero, investigador de Audrey Hepburn, se pasa por los micrófonos de Por fin para contarnos una obra tremenda

Madrid |

Hoy en Por fin hablamos con un toque de distinción sobre Audrey Hepburn. La icono universal que es una de las actrices más legendarias que nos ha dado la historia del cine. Muchas personas han querido indagar en su vida pero muy pocos han sabido combinar el equilibro entre su vida cinematográfica y la importancia de los hechos que vivió en su vida personal.

Juan Tejero, autor del libro Audrey Hepburn, un toque de distinción, nos cuenta esa versión siempre angelical que terminó convirtiéndose en un mito y que además de ganar un Óscar, se llevó un Globo de Oro a la mejor actriz. Fue una mujer compleja con una historia de tragedia, guerra y hambruna. Vivió una historia bien difícil y siempre tuvo un compromiso intachable por las causas humanitarias. 32 años después de su muerte del 20 de enero de 1993, Juan Tejero se pasa por los micrófonos de Por fin para contarnos una obra tremenda.

