"Todos contra el fuego", la campaña publicitaria que marcó a generaciones

El año 1988 será recordado en España, entre otras cosas, por el nacimiento de una campaña de concienciación contra el fuego sin parangón. Así lo ha ratificado el historiador de la publicidad Sergio Rodríguez que la ha analizado en 'Por Fin' y de la que ha subrayado que "la buena publicidad se queda ahí".

Rodríguez ha explicado que después de una serie de campañas un tanto "infantiles", en dicho año y a través de uno de los dos canales que existían en ese momento, se citó a una serie de "famosos y referentes identificables" como María Jiménez, Dúo Dinámico, Manolo Escobar o Mari Trini, para transmitir el mensaje del cuidado de nuestro entorno natural. Además, al solo haber dos canales "lo veía todo el país, la cuota de mercado era superior al 90%. Llegaba a todo el mundo".

El año siguiente se introdujo la figura de los deportistas como Poli Díaz o Paco Fernández Ochoa. El anuncio reunía técnicas que a día de hoy son menos habituales, como el 'jingle' o el rodaje en exteriores, que hacía que fuese pegadizo y se llegase con mayor facilidad y calado al público.

El culmen se daría al año siguiente cuando se juntó a Joan Manuel Serrat con un colegio de niños de Segovia. Rodríguez ha expresado que "tuvo un grandísimo calado, desde los que rozamos los 50 a gente más mayor".

Asimismo, ha reconocido que fue un "gran aporte de los ministerios para la concienciación social y me parece maravilloso que el ente público se implicase en estos hechos". El historiador ha resaltado que este tipo de anuncios fue el preludio de las conocidas campañas como 'Pezqueñines' o las de la DGT que "alternaba amable y dura".