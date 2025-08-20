Toda la verdad tras el secreto del mito del Mío Cid

José Luis Corral Lafuente es un reconocido escritor especializado en la novela histórica que combina hechos reales con personajes ficticios. Su estilo ágil y cercano lo convierte en una experiencia muy entretenida. También ha participado en proyectos de divulgación cultural, colaborando en programas de radio y elaborando guiones para documentales históricos.

En el ámbito académico, José Luis ha desarrollado gran parte de su carrera en la Universidad de Zaragoza, donde desde 2020 ejerce como catedrático de Historia Medieval. Con anterioridad fue profesor titular de Historia de Aragón e Historia del Islam, áreas en las que ha formado a numerosos estudiantes.

Ha alcanzado una notable proyección como autor de novelas históricas, en las que revive personajes y episodios decisivos de la Edad Media. Entre ellos destaca Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, a quien describe no como un mercenario al estilo moderno, sino como un caballero de frontera, un estratega militar y un hombre fiel a las costumbres y valores de su tiempo.