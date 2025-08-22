De las tecnologías más punteras a los sistemas tradicionales. Hemos juntado tres propuestas Instituto Human Tech de la Universidad Politécnica de Valencia. Están estudiando una aplicación que crea ciudades virtuales y entrenan la toma de decisiones ante las catástrofes como los incendios que se están viviendo este verano en España.

Hoy en Por fin hablamos con Mariano Alcañiz, director del Laboratorio de Neurotecnologías Inmmersivas (LABLENI) y Catedrático de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Valencia, con Miguel Sandalinas, alcalde de Montanejos, y Ramiro Palacios, técnico en pastoralismo y desarrollo rural.

Mariano Alcañiz

"Estamos llevando proyectos de ciudades digitales. Consiste en hacer un gemelo digital utilizando algoritmos predictivos para poder predecir que va a ocurrir en los siguientes instantes. A nivel de incendios estamos colaborando con un centro de investigación francés y hemos desarrollado modelos que permiten simular como se va a comportar un incendio en los próximos instantes", asegura el director del Laboratorio de Neurotecnologías Inmmersivas.

Utilizamos la Inteligencia Artificial Híbrida que puede producir con resolución de un metro para conocer las condiciones climáticas y predice en tiempo real por donde puede avanzar el frente del incendio

Además de los cálculos predictivos, consideran que el siguiente paso es controlar el comportamiento psicológico de las personas: "Con estos algoritmos es posible predecir constantes físicas. Cuando tienes esa información en tiempo real puedes predecir con mucha más precisión hacia donde va el frente del incendio. Esta tecnología está disponible. Tenemos un modelo digital de toda la ciudad de Singapur y hemos hecho simulaciones también en montes de la zona de Marsella. Estamos trabajando también en añadir el comportamiento psicológico de las personas. El siguiente paso es ante una situación anómala de comportamiento que van a tener las personas y que acciones podemos hacer ara salvaguardar su seguridad".

Miguel Sandalinas

El Alcalde de Montanejos asegura que: "Tuvimos una experiencia en 2023 con un incendio que se inició y que arrasó parte de la comarca. Tendremos que buscar herramientas que nos permitan anticiparnos ante todo lo que hace el cambio climático. Implantación de la IA y sensorizar con cámaras térmicas que nos permiten localizar cualquier humo y con ello tenemos todos los datos de humo, calor, orientación y para saber por donde tenemos que actuar en el incendio".

La prevención de incendios estaría controlada mediante esos sensores durante "24 horas con la policía local para evitar el fallo humano. Aunque no vamos a poder evitarlo al 100% pero todo lo que hagamos en cuanto prevención de incendios, evitaremos llorar después. Creemos que todo lo que tenga que ver con la prevención es ahorrarnos disgustos en el futuro".

"Perimetralmente hay varios pueblos que ha habido conatos, puedo asegurar que será instantáneo. Toda esta red viene soportada por aplicaciones para que en un futuro muy cercano salgan avisos directos a toda la gente que esté en el monte para que salgan inmediatamente", asegura Miguel sobre las medidas que toman para proteger a la gente.

Ramiro Palacios

Ramiro Palacios indica que "me ocupo del área de pastoralismo y desarrollo rural en la empresa Agroviral. El conocimiento del que dispone la sociedad rural en cuanto al manejo del fuego provoca que tenemos una fuente de aprendizaje importante. El uso del ganado para reducir la biomasa es una contribución a reducir los incendios. Eso es lo que podemos aportar al respecto".

"Tenemos que tener en cuenta que la situación que tenemos es consecuencia de la falta de uso de espacios forestales. Cada vez tienen menos usos lo que genera un proceso de sucesión secundaria. Ahora tenemos un arbolado mayor. La ganadería puede ayudar a reducir esa biomasa y atenuar el impacto de los incendios", asegura el experto en pastoralismo.

El especialista en desarrollo rural habla sobre su proyecto: "Desde el año 2019 iniciamos un proyecto que se llama pastoreo en red para controlar el ganado. Empezamos un solo proyecto. Tenemos en marcha unos 30 proyectos de servicios ecosistémicos para intensificar el impacto del ganado y crear corredores de biodiversidad en estas bandas de 30 metros. Llevamos a cabo acuerdos con ganaderos como empresa provisora de servicios técnicos".