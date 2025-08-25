Tamara: "Experimenté mucho ímpetu, fuerza, ilusión y todo comenzó a ser bonito hasta ahora que ya han pasado 25 años"

Tamara, artista española autora de canciones tan extraordinarias y míticas como "Si nos dejan", celebra actualmente 25 años de carrera, motivo por el que ha denominado así a su último álbum y la actual gira que está realizando. Después de más de dos décadas de trayectoria, la cantante recuerda como fueron sus primeros pasos: "Era una niña de 14 años y recuerdo la ilusión de cumplir un sueño".

"Experimenté mucho ímpetu, fuerza, ilusión y todo comenzó a ser bonito hasta ahora que ya han pasado 25 años. Creo que la persona que nace con ese don, la interpretación la lleva dentro. Lo bonito que vives al principio se vuelve con más energía, más fluidez y madurez".

"Esta es una carrera que hay que estar 24/7 y dispuesto a todo. Ahora estoy de nuevo al 1000% enfocada en mi música y en mi carrera", asegura Tamara en Por fin sobre su carrera después de haber visto a sus hijos crecer con el paso de los años.