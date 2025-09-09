¿Sufres de insomnio crónico? Casi la mitad de la población tiene o ha tenido un trastorno del sueño

Dicen los que lo sufren que no dormir es una de las peores pesadillas que hay…

Cada noche, se meten en la cama, agotados, deseando caer en un sueño reparador…que no llega. Entonces empiezan a darle vueltas a la cabeza, a agobiarse con problemas, a pensar en lo destrozados que estarán al día siguiente, a desvelarse con el más mínimo ruido e incluso, llegan a odiar a la persona con la que se comparte cama, porque duerme a pierna suelta, etc etc etc.

Hablamos del insomnio crónico, un problema que sufren más de 4 millones de personas en España, ya sea por despertarse temprano, por dificultad para conciliar el sueño o por sufrir constantes despertares durante la noche. Casi la mitad de la población ha tenido o tiene un trastorno del sueño…

La persona con la que vamos a hablar en los próximos minutos lo sabe bien, porque lo ha padecido, y de hecho lo ha dejado plasmado en su última novela, “Las buenas noches”, que acaba de publicar y que muestra cómo el insomnio es uno de los grandes conflictos emocionales y sociales de la actualidad…