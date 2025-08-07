“No somos conscientes de lo malas que son las chanclas”: advertencia podológica para el verano

Montse Dieguez, podóloga y vocal del ilustre colegio de podología de Madrid , analiza los riesgos y las recomendaciones de usar chanclas en verano y los peligros que tiene para la plancha del pie:

"No somos conscientes de lo malas que son las chanclas. Son solo utilizadas para tránsitos muy cortos porque no sujetan nada"

La especialista médica asegura que es un problema diario al que se encuentran en la clínica constantemente: "Los podólogos tenemos este problema a diario. Los bebés van en chanclas. Un pequeño que empieza a nadar en la piscina puede llevar un escarpín o una chancla, pero solo en las distancias cortas. La gente va a comprar a Mercadona y van todos en chanclas".

Para Montse, los pies son los grandes olvidados del cuerpo humano: "Tenemos que huir del intrusismo que en las tiendas de deportes cuando intentan colarte unas zapatillas pronos o supinas, y no tienes esa planta. La tienes normal".

Las planchas cambian hasta el humor de la gente, tal y como asegura Montse Dieguez: "Las terminaciones nerviosas están en el pie. Si te duele, estás de mal humor. Un cayo en el pie hace que tengas mal humor. Cualquier tipo de patología que operamos, salen maravillados de la consulta".

