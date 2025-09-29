entrevista en por fin

La sociedad de la desconfianza de Victoria Camps

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos de Victoria Camps, autora de La Sociedad de la Desconfianza

Madrid |

Vivimos en tiempos de incertidumbre, de dudas, de desconfianza. Lo dicen las encuestas, lo muestran las noticias y lo sentimos cada día: no confiamos en los políticos, ni en las instituciones, ni siquiera en nuestros vecinos. Victoria Camps, una de las filósofas más lúcidas de nuestro tiempo, acaba de publicar “La sociedad de la desconfianza”, un ensayo que pone nombre y contexto a ese malestar colectivo.

A lo largo de sus páginas Camps señala que la raíz de la desconfianza está en un individualismo mal entendido, en la reducción de la libertad a puro egoísmo y en el olvido de la igualdad como tarea común. Señala la autora que cuando la cooperación desaparece, crecen el miedo, la polarización y la tentación de encerrarse en uno mismo.

Camps nos propone recuperar virtudes cívicas, hablar de responsabilidad, de coherencia, de justicia. Defiende que la confianza no se decreta: se gana con hechos, con actitudes, con compromisos.

Victoria Camps es filósofa española y catedrática emérita de la Universidad de Barcelona…

