¿Seguirías trabajando con 86 años? ¿Hasta dónde llega tu vocación?

Nació el 25 de agosto. Pesó 3 kilos 200 gramos. Es niño y quien lo trajo al mundo fue su BISABUELO, toda una eminencia en el mundo de la ginecología.

Juan Vidal tiene 86 años, es el jefe de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional de Madrid y a su edad sigue en activo. Cada día acude a su puesto de trabajo para atender a sus pacientes en la Unidad de la Mujer que creo hace 34 años.

En sus más de seis décadas como ginecólogo, ha asistido miles de partos… Tantos que ha perdido la cuenta…El primer bebé que trajo al mundo tiene hoy 61 años, y el último, 9 días.

Su nieta y madre del pequeño lo tenía claro: “quería que fuera él quien asistiera el parto”. Ella nació en la misma habitación de ese mismo hospital hace 30 años… El momento fue único… Tras las contracciones, llegó la hora. A las seis y veinte, puntualmente, nació Leo. Lo hizo a manos de su bisabuelo y con el llanto habitual de un recién nacido.