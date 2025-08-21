Sara Mateos Natal denuncia la falta de medios y la descoordinación para frenar los incendios

Sara Mateos Natal, agente medioambiental y delegada de medioambiente del CSIC, ha analizado en Por fin toda la situación que están viviendo con todo el descontrol que hay con los incendios en España:

"Hay una evolución favorable de algunos incendios por el clima. Hay algunos incendios que siguen descontrolados porque son tan grandes que es muy difícil controlarlos.. Es super complicado".

"Necesitamos muchísima gente. Estamos hablando de muchos bomberos forestales o bulldozers. Unas 200 o 300 personas. Tenemos un refuerzo internacional que ha venido de países como Finlandia, Francia u otras comunidades autónomas que están siendo de gran ayuda. Han adquirido un volumen tan grande que es muy complicado", asegura la agente medioambiental.

Sara indica que hay mucha gente inexperimentada en el operativo: "El operativo esta formado por una parte pública y otra privada. Hay muchas personas que esta es su primera campaña de incendios. Las condiciones de trabajo inciden en que haya muchos movimientos. Te dan un curso de unas hora y te lanzan al incendio. Hay personas de nuevo ingreso que carecen de esta profesionalidad para incendios de tanta magnitud".

"Las personas están superadas emocionalmente, físicamente y es una gran responsabilidad. Te juegas la vida. Me han transmitido impotencia y que faltan medios. El incendio de Cubo de Benavente, que en un principio era 20 kilómetros, se convirtió en uno de 400000 hectáreas por falta de medios".

Con respecto a lo que han visto a lo largo de su trayectoria, la delegada de medioambiente del CSIC dice que "no había visto nada igual. León, Zamora y Ourense son territorios que históricamente tienen muchos incendios. Lo que estamos viendo con casi 70 pueblos desalojados, muertos, heridos o casas quemándose se podía haber evitado. Con educación ambiental, puedes evitar las negligencias y con un operativo bien dimensionado podríamos haber evitado todo lo que está pasando".