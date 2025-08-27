Samantha Hudson presenta la gira 2025 del nuevo álbum "Música Para Muñecas" en Por fin

Samantha Hudson, superestrella española de la música indie y electrónica, se ha pasado por los micrófonos de Por fin para analizar su nuevo disco "Música para muñecas" y la gira en salas que arranca el próximo 20 de septiembre en Bilbao:

"Ha pasado una semana y sientes que han pasado tres años. Siempre he estado muy agradecida de las oportunidades que me da la vida. Por el nuevo álbum ya que hemos terminado la gira de verano y el 20 de septiembre empezaremos la gira en salas en Bilbao".

"Aove Black Label era mi anterior trabajo. Era un homenaje a la fiesta a la discoteca y al desparrame, Música para muñecas que es mi nuevo álbum sería lo que ejerce de resaca. El título es un homenaje que hace referencia lo materialista, la imposición estética y el arquetipo de la feminidad, pero también siento que es muy democrático", asegura sobre los significados de su antiguo álbum en comparación con el nuevo.

"Puede ser una muñeca de trapo y de porcelana, pero para muchas mujeres del colectivo es un espacio restringido. El títere que transforma la sociedad con la fantasía de lo que hemos soñado de nosotras mismas. Somos las muñecas de esas niñas que no quisieron ser niñas".

Samantha cuenta sus experiencias que le han llevado a escribir cada canción: "Al final la noche es el momento en el que vas a encontrar muchas luces pero también muchas sombras. Música Para Muñecas refleja las reflexiones del sentimiento de culpa y revelaciones existenciales. Hay mucho de preguntarte de quien eres realmente", indica.

Soy el término medio entre una stripper de los años 80 y una abuela castellana actual

"Siempre he sabido que soy una obra de arte. No seré yo una obra de arte es un documental con formato de entrevistas a artistas, directores de museos y personas del mundo artístico. Respecto al título era una exigencia de guion. Lo que he sacado en claro es que si crees que eres una obra de arte, encuentras sentido en tu propuesta, lo tienes", asegura Samantha Hudson.

"Es lógico obsesionarse con ser feliz pero he reflexionado mucho en torno a esto. Es una emoción transitable y pasajera. No podemos pretender estar siempre felices. La tragedia en esas pasiones tan desmesuradas que te hacen querer acabar con tu vida, hay algo muy poético que nos ha ayudado a expresarnos a lo largo de la historia".