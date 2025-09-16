Saltan las alarmas por un nuevo brote de gripe aviar junto a Doñana

En las últimas semanas, diferentes ciudades de España han comunicado nuevos brotes de la conocida como gripe aviar.

Tras más de dos años sin incidencias, el virus H5N1 ha vuelto a afectar con fuerza a explotaciones avícolas y a aves silvestres de comunidades comoAndalucía o Castilla y León. A principios de septiembre era la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha la que informaba de un brote en Pozo de Guadalajara por el que se llegaron a sacrificar cerca de 37.300 animales.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta el día ocho de este mes se habían detectado en nuestro país un total de “cuatro focos en aves de corral, uno en aves cautivas y 31 en aves silvestres de Galicia, Asturias, Extremadura, País Vasco o Cataluña”. Sin embargo, la alerta sanitaria nos ha llevado estos días a poner la vista en Andalucía. Es una de las comunidades más afectadas por la influenza aviar con nueve casos confirmados.

El viernes en directo en este programa, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señaló que estos brotes se producen en la región cada dos o tres años y que no había que preocuparse desde el punto de vista de la salud de la población. Sí puso el foco en el Parque Nacional de Doñana y los focos declarados.