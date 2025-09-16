¿Sabías que la Real Biblioteca de El Escorial atesora una colección de códices árabes recopilados por Felipe II?

Vamos a hacer un viaje, pero esta vez no es a dónde, sino a cuándo: Nos vamos a trasladar a mitad del siglo 16, en pleno reinado de Felipe II, el prudente.

Como saben, se hizo cargo de un vastísimo imperio que iba desde Portugal hasta Valencia, pasando por los Países Bajos, gran parte de Italia, su imperio afroasiático, toda la América descubierta y Filipinas.

Y, pese a lo que algunos puedan pensar, este monarca mantuvo una cruzada no tanto contra lo árabe, sino contra la literatura y la escritura protestante que venía de Europa y que decidió dejar de lado.

Felipe II convirtió así la biblioteca de El Escorial en un verdadero oasis de conocimiento y multiculturalidad. Y alguien podría preguntarse: ¿Y la Inquisición, qué? ¿No tenía nada que decir? La institución eclesiástica permitió que esta biblioteca albergara códices y títulos proscritos, con la condición de que no se enseñaran al público.

Por eso hoy, esta biblioteca es un lugar de gran prestigio en el mundo árabe. Incluso podría decirse que está mitificada.

José Luis del Valle Merino, el padre Valle, se hace cargo de la biblioteca de El Escorial desde hace 31 años.