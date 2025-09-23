entrevista en por fin

¿Sabías que Francia estudia prohibir las redes sociales a menores?

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Álvaro del Río, corresponsal de Onda Cero en Francia, y María Salmerón, presidenta de la Soc. Española de Medicina de la Adolescencia, sobre la prohibición que estudia Francia para las RRSS en menores

ondacero.es

Madrid |

Las Redes Sociales forman parte del día a día de casi todo el mundo y, en el caso de los adolescentes, son una prolongación de su existencia.

Hoy queremos fijarnos en una iniciativa que se quiere aprobar en Francia para para proteger a los menores del entorno digital…Y es que el Parlamento francés ha lanzado una propuesta con medidas contundentes: prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años y establecer un “toque de queda digital” para los jóvenes entre 15 y 18 años, que limitaría su uso nocturno.

La propuesta no solo busca limitar el acceso, sino también fomentar una cultura digital más saludable. Y queremos ahondar un poco más en el tema y también plantearnos si sería posible aplicarlo en nuestro país…

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer