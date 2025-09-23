¿Sabías que Francia estudia prohibir las redes sociales a menores?

Las Redes Sociales forman parte del día a día de casi todo el mundo y, en el caso de los adolescentes, son una prolongación de su existencia.

Hoy queremos fijarnos en una iniciativa que se quiere aprobar en Francia para para proteger a los menores del entorno digital…Y es que el Parlamento francés ha lanzado una propuesta con medidas contundentes: prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años y establecer un “toque de queda digital” para los jóvenes entre 15 y 18 años, que limitaría su uso nocturno.

La propuesta no solo busca limitar el acceso, sino también fomentar una cultura digital más saludable. Y queremos ahondar un poco más en el tema y también plantearnos si sería posible aplicarlo en nuestro país…